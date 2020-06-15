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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..جواس في حالة حرجة اثر تعرضه لاصابة بليغة في هذه المنطقة..ومصرع 2 من قيادات الحزام الامني كانو برفقته



أكد مصدر لموقع المشهد الدولي أن اللواء ‎جواس أصيب إصابة بالغة في شقرة ونقل إلى أحد مستشفيات ‎عدن وحالته خطيرة .. فيما قال المصدر بأن معه قيادات عسكريه كبيره إصاباتهم بليغه وان اثنين كبار من قيادات الحزام الأمني قد فارقو الحياه هذا وقد اعلنت بعض معسكرات الحزام الأمني انسحابها عندما رفت أن هزيمتها من الجيش الوطني قادمه لامحاله -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل..جواس في حالة حرجة اثر تعرضه لاصابة بليغة في هذه المنطقة..ومصرع 2 من قيادات الحزام الامني كانو برفقته عاجل..خبر سعيد للرئيس هادي والشرعية من أمريكا لكنه غير سار للزبيدي وكل قادة مجلس الانتقالي اعلان هام من الجوازات السعودية بشان تمديد التاشيرات المنتهية للعائلات والافراد والتي تاخر تجديدها والمهلة 7 ايام فقط Advertisements وداعاً لضغط الدم والجلطات الدماغية والنوبات القلبية: فاكهة يمنية رخيصة الثمن ولذيذة الطعم تقوي مناعة جسمك وتحميك من الأمراض عاجل: قناة BBC البريطانية تكشف عن مفاوضات سعودية - حوثية لانهاء الحرب..والحوثي يتوجه الى الرياض لتوقيع اتفاق نهائي عاجل..وزارة العمل السعودية ترفض تجديد الاقامات لاصحاب هذه المهن ( 21 مهنة ) وترحيلهم نهائيا سيتم قبل نهاية العام الجاري 2020 عاجل..فيروس كورونا يضرب العاصمة السعودية "الرياض" بقوة وتسجل رقم قياسي يتجاوز 1500 اصابة خلال يوم واحد فقط عاجل..دولة عظمى تزف بشرى سارة لسكان العالم وتصنع دواء جديد يمكنه وقايتك انت وافراد اسرتك من فيروس كورونا بجرعة واحدة فثقط ( صورة الدواء ) وقال المصدر بأن قيادات عسكريه كبيره ارسلو من الساحل الغربي لقيادة المعركه فيما هناك تجهيزات كبيره لحماية عدن بزراعتها العام من مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا

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