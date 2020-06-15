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صنعاء - ياسمين الخيامي - صنعاء.. إعلان حظر تجوال وأغلاق المحال التجارية والمطاعم والمساجد والمؤسسات الحكومية والأهلية في هذا "الحي".. (تفاصيل)

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عاجل..دولة عظمى تزف بشرى سارة لسكان العالم وتصنع دواء جديد يمكنه وقايتك انت وافراد اسرتك من فيروس كورونا بجرعة واحدة فثقط ( صورة الدواء )tyle="text-align: justify;">فرضت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران يوم الأحد، حظر تجوّل على جزء من حي المجمع الصناعي بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة صنعاء، إثر تفشى وباء فيروس كورونا المستجد covid19 هناك.



الشوارع المؤدية للحي الممتد من شارع الزبيري شمالا وحتى شارع الستين جنوبا بموازاة شارع بغداد، شوهدت مغلقة ومنع مرور المركبات والسيارات والدراجات النارية منها منذ صباح الأحد 14 يونيو الجاري.



وأغلقت المحال التجارية والمطاعم والمساجد والمؤسسات الحكومية والأهلية في الحي.



وتقول مصادر محلية وسكان في المنطقة إنّ نحو 10 إصابات بفيروس كورونا تم اكتشافها في المنطقة، مشيرة إلى وجود 3 وفيات بأعراض المرض، وتتكتم مليشيا الحوثي على حجم انتشار الوباء وتعداد ضحاياه في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.



ويعاقب القانون رقم 4 لسنة 2009م، بشأن الصحة العامة في اليمن "كل من أخفى عن قصدٍ مُصاباً بمرضٍ مُعدٍ، أو عرّض شخصاً للعدوى بمرضٍ وبائي، أو تسبّب عن قصدٍ بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طُلب منه لمنع تفشي العدوى، يُعتبر مرتكباً لجرمٍ يُعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون"..

