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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا..السفير العياشي يباغت الجميع ويشتري ذمة الشيخ سلطان البركاني برشوة كبيرة قدرها نصف مليون ريال سعودي لوقف لجنة التحقيق خوفا من الفضيحة

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