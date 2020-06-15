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صنعاء - ياسمين الخيامي - سلطان السامعي يهدد الحوثيين بوصول جبهات القتال إلى شوارع صنعاء ويقول .. إنا لمنتظرون !

شن البرلماني وعضو المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين سلطان السامعي هجوماً على الحوثيين ، وحذرهم من وصول جبهات القتال إلى شوارع صنعاء ، كما كانت في 2017 في شارع بغدد وعدد من شوارع العاصمة .

جاء ذلك في منشور لـ " السامعي " ، في صفحته على " فيس بوك " ، والذي عنونه بعنوان " البقاء للأصلح وليس للأغبياء " ، وكما تابع " اليوم برس " والذي إنتقد الحوثيين الذين يتعاملون معه كعدو ، حيث قال :

البقاء للأصلح وليس للأغبياء .. قبل نحو اسبوعين وانا واسرتي في ذروة مرض كورونا الذي اختطف والدتي إلى جوار ربها رحمة الله تغشاها بدأ بعض المرتزقة في الخارج والداخل يتداولون التهاني بموتي بكورونا فأحببت ان ارسل لهم رسالة بأننا موجودين وأقوياء واستخدمت إطلاق النار للجبل رمز للتحدي فسكتوا الابعض الاغبياء من المسؤولين حقنا مااعجبهم الموضوع وتعاملوا بسخرية غبية تنم عن تخلف وجهل وقالوا بان السامعي في جبهة عصر هههههه ..

وقال السامعي : مع إني بالجبهة السياسية والاجتماعية معاكم يااغبياء قبل ان تجرؤ حتى على نطق حرف واحد أيام زمان وبعدين ليش تستبعدوا جبهة في عصر ففي عام ٢٠١٧كانت الجبهات في الصالح وشارع بغداد وكثير من الشوارع في العاصمة وبعض المحافظات فأيش الذي يخلي مثل هؤلاء يطمئنوا كثيرا

وتابع بقوله : وبعدين ليش تتعاملوا معي كأني عدو اولسنا في خندق واحد ضد عدو بربري غاشم ولدينا آلاف الشهداء والالاف من المجاهدين في مختلف الجبهات من اجل كرامتنا واستقلال قرارنا والمضحك المبكي يقول هذا البليد انه سحب تغريدته بطلب من الأخ وزير التعليم العالي الشيخ حسين حازب هههه .

وإختتم السامعي منشوره بقوله : يا أخي خلي العالم يشوف غبائكم ولاتسحب شي واكتب ماتريد لأننا بالله أقوى ولتعلم انت ومن يفكر بنفس تفكيرك بأننا شركاء بهذا الوطن ولسنا اجراء يااغبياء والبقاء للأصلح وليس للأغبياء ، أما الجبهات اذا بقى الاغبياء بهذا التفكير العقيم فستكون بعصر وشعوب وحده والتحرير وغيرها وانا لمنتظرون..!

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