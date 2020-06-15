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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..خبر سعيد للرئيس هادي والشرعية من أمريكا لكنه غير سار للزبيدي وكل قادة مجلس الانتقالي

اكد سلمان الأنصاري رئيس اللوبي السعودي في واشنطن عبر حسابه على تويتر ان الشرعية هي التي ستفرض سيطرتها على كامل التراب اليمني .

قال سلمان الأنصاري رئيس اللوبي السعودي في واشنطن عبر حسابه على تويتر

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‏طال الزمن أو قصر؛ سترجع الحكومة الشرعية ل ‎صنعاء وتبسط سيطرتها على كافة أراضي ‎الجمهورية_اليمنية الموحدة؛ وسيزدهر قطاع الزراعةوالسياحةو(إعادة التصدير)؛وسيتم ضمان عدم تعطيل الموانيء الإستراتيجية كميناء ‎عدن و ‎المكلا و ‎الحديدة؛ تحت السيطرة(الكاملة)للشرعية اليمنيةبحول الله وقوته.

