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صنعاء - ياسمين الخيامي - نداء عاجل و"تحذير" لسكان العاصمة صنعاء والمواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي

وجهت الحكومة اليمنية نداء هام للمواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تغريدة له عن صد قوات الجيش ، وبدعم وإسناد من التحالف العربي ، محاولة تسلل فاشلة نفذتها المليشيا الحوثية لاستعادة عدد من المواقع في منطقة نجد العتق بمديرية ‎#نهم شرقي محافظة صنعاء، وتكبيد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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وقال الوزير الأرياني: نوجه نداء هام إلى المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بعدم الزج بأبنائهم وقودا في معركة مرتزقة طهران العبثيةالتي تدفع بهم لمحارق الموت والهلاك، بينما قياداتها تنهب المال العام وتراكم ارصدتها وتدير استثماراتها وتصدر القوانين التي تشرعن نهبها لثروات البلاد وممتلكات المواطنين وتقسيم المجتمع إلى طبقات.