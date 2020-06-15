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صنعاء - ياسمين الخيامي - مخلفات مصانع هائل سعيد تسبب كارثة بيئية وصحية في شرعب

باشرت اللجنة المكلفة من محافظ تعز المعين من قبل الحوثيين ،سليم المغلس ، اليوم النزول الميداني للتحقق من حجم التلوث البيئي الناجم عن المخلفات الكيميائية الخاصة بمصانع هائل سعيد أنعم على حجم الأضرار الناجمة عن تلك المخلفات في كل من عزلتي الأجشوب والزغارير التابعة لمديرية شرعب الرونة وما تسببت به تلك المخلفات الكيماوية من تفشي الأوبئة والأمراض ، وذلك حسب التوجيه من قبل محافظ تعز.

هذا ومن المقرر ان يستمر عمل اللجنة بموجب قرار التكليف لمدة ثلاثة أيام والرفع إلى الجهات المختصة بتقرير تفصيلي عن حجم تلك الأضرار.

يأتي ذلك استجابة للشكوى المقدمة من مدير عام المديرية اللواء علي القرشي والمقدمة إلى المحافظ ، والتي شرح فيها ما تسببت به تلك المخلفات من تفشي للأوبئة والتي تسببت بوفاة المئات من أبناء المديرية الذين قضوا جراء إصاباتهم بالعديد من الأمراض مثل السرطان والبلهارسيا والملاريا وغيرها من الأمراض المزمنة.

كارثة بيئية وصحية:

تسبب المخلفات الكيمائية لمصانع مجموعة هائل سعيد أنعم بكارثة بيئة وصحية في مناطق الأجشوب والزغارير التابعة لمديرية شرعب الرونة في محافظة تعز.

مصادر محلية كشفت عن قيام السلطة المحلية في المحافظة التابعة لصنعاء بتشكيل لجنة لتقصي الأثر البيئي والصحي في تلك المناطق بعد تصاعد شكاوي ابناء المنطقة جراء تفشي الاوبئة و الامراض واتلاف الارضي الزراعية .

ووفق المصادر انه وعلى مدى سنوات طويلة ظلت مديرية شرعب الرونة تُسقى بمخلفات كيماوية , ما تسبب بظهور امراض مختلفة ابرزها السرطان ، البلهارسيا ، الملاريا .

واضافت ان مصانع مجموعة هائل سعيد أنعم ترمي بتلك المخلفات على مصبات الأنهار التي تُغذي مديرية شرعب الرونة ، وبما تحمله من سموم قاتلة لم تستهدف الحياة البشرية فحسب وإنما امتدت لتطال الاراضي الزراعية والمنتجعات السياحية أيضاً من الحمامات الطبيعية مثل حمام

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ـ رسيان الشهير..

وقال تقرير لمكتب المياه والري في المديرية ان المياه الملوثة في شرعب الرونة ان المساحة الواقعة في مديرية شرعب الرونة في نطاق مساحة وادي رسيان والتي تتمثل في عزلتي الأجشوب، والزغارير تعتبر مياهها ملوثة وذلك نتيجة نزول ملوثات ومخلفات مصانع بيت هائل سعيد أنعم والتي تصب في باتجاه وادي رسيان

واضاف ان المساحة الواقعة على نطاق جريان مياه وادي نخلة ، وهذا الوادي يضم مساحة تضم عدة عزل منها بني سري وجزء من عزلة بني زياد ، وجزء من عزلة بني سميع ، وجزء من عزلة الهياجم وجزء من عزلة الأحطوب ، وجزء من عزلة حلية ، حيث يعتبر نزيل السيل الذي يأتي من الأسواق مثل سوق خميس الأفيوش وسوق الحرية وقرى واقعة على مجرى هذا الوادي يكون مخلفاتها إلى مجرى سيل وادي نخلقة ، حيث تعتبر هذه المناطق والعزل ملوثة المياه ، خاصة وأن سكانها يعتمدون على الوادي مصدر أساسي للشرب.. كما أن نزول الأمطار وتدفق السيول إلى وادي نخلة يشكل مصدرا أساسيا لنقل العدوى في هذه المناطق من العزل.

واشار الى ان الوديان التي يكون نزول السيل فيها من المناطق المرتفعة أثناء موسم الأمطار كوادي (المدورة) والذي يأتي من جهة الإشراف وسوق الأحد مرورا بقرى عدة مرتفعة عن الوادي ، حيث تتأثر مياه الآبار السطحية بهذا التلوث وهو ما يعد مصدرا أساسيا لمياه الشرب لدى السكان في تلك المناطق الواقعة على امتداد الوادي ، إضافة إلى تأثر بقية المناطق الواقعة على ذات النطاق مثل وادي السبل ، وادي بني حسام ، وادي الرعينة ، وادي قبير ، وادي عزلة الغربي ، وادي المعشار.