الشرعية تحرر منطقة جديدة شرق صنعاء وتدمير آليات حوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني، وباسناد من المقاومة الشعبية والتحالف العربي بقيادة السعودية، الإثنين، من تحرير منطقة "الحريشة" ومواقع استراتيجية في جبهة "نهم" شرق صنعاء، وسط خسائر فادحة بصفوف مليشيا الحوثي الإرهابية.



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وقال الجيش الوطني، في بيان، إن قواته خاضت معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي في جبهة نهم، أسفرت عن تقدم كبير وتحرير عدد من المواقع أبرزها "الحريشة" ومواقع أخرى في "نجد العتق".

وأسفرت المعارك، عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، وتدمير 3 عربات و6 دوريات عسكرية تابعة للانقلابيين.

وتتصاعد المعارك في جبهة نهم، لليوم الرابع على التوالي، وسط خسائر فادحة في صفوف المليشيا الحوثية التي بدأت تحصد عواقب وخيمة لتصعيدها العسكري في عدد من الجبهات، وعدم انصياعها لدعوات السلام