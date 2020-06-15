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صنعاء تضخ عشرات الملايين من العملة الصعبة لتجار السلع الأساسية

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عدن - ياسمين التهامي - قامت لجنة المدفوعات الحكومية اليوم، ببيع مبلغ 40 مليون ريال سعودي لتجار السلع الأساسية.

وأوضح مصدر باللجنة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهدف من بيع المبلغ تمكين التجار من توفير الاحتياجات الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطنين.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

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