شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات تستهدف مواقع قوات التحالف في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات ضخمة، قبل قليل، مدينة مأرب، إثر تعرض مواقع عسكرية تابعة لقوات التحالف لقصف صاروخي. وقالت مصادر محلية في مأرب لـ”وكالة الصحافة اليمنية” إن انفجارا ضخما استهدف تجمعات مسلحي قوات التحالف في منطقة النخلا والسحيل غربي مدينة مأرب، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

وأكدت المصادر سماع دوي انفجار آخر هز مدينة مأرب، جراء تعرض معسكر تداوين لقصف صاروخي مجهول. وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى المعسكر لنقل القتلى والمصابين.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات الصاروخية حتى الآن.



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