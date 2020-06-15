شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انهيار أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي.. اخر تحديث لاسعار الصرف مساء اليوم الاثنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الريال اليمني تراجعه الى مستويات قياسية جديدة امام الدولار والريال السعودي ،طبقا لآخر تحديث لأسعار الصرف اليوم الاثنين في كل من صنعاء وعدن. * أسعار الصرف في عدن شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

العملة: دولار امريكي بيع: 735 شراء: 730 العملة: ريال سعودي بيع: 193 شراء: 192 * أسعار الصرف في صنعاء العملة: دولار امريكي بيع: 625 شراء: 620 العملة: ريال سعودي بيع: 163.5 شراء: 163

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