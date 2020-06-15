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استمرار انهيار أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي.. اخر تحديث لاسعار الصرف مساء اليوم الاثنين

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عدن - ياسمين التهامي - واصل  الريال اليمني تراجعه الى مستويات قياسية جديدة امام الدولار والريال السعودي ،طبقا لآخر تحديث   لأسعار الصرف اليوم الاثنين في كل من صنعاء وعدن.

* أسعار الصرف في عدن  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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العملة: دولار امريكي

بيع: 735

شراء: 730

العملة: ريال سعودي

بيع: 193

شراء: 192

* أسعار الصرف في صنعاء

العملة: دولار امريكي

بيع: 625

شراء: 620

العملة: ريال سعودي

بيع: 163.5

شراء: 163

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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