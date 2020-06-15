شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 35 إصابة بفيروس كورونا بمديرية النادرة شرق إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر طبية عن تسجيل العشرات من الإصابات بفيروس كورونا في إحدى مديريات محافظة إب وسط اليمن، في ظل انتشار وباء كورونا بمختلف مناطق ومديريات المحافظة.

وأوضحت المصادر أن أكثر من 35 إصابة سُجلت بمديرية النادرة شرق محافظة إب، فضلا عن تسجيل عدد من الوفيات بمناطق وعزل المديرية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وبحسب المصادر التي حضرت اجتماع لعدد من اللجان المحلية بالنادرة والتي شكلت لمواجهة وباء كورونا، تحدث فيه أطباء عن تسجيل عشرات الإصابات في أوساط المواطنين من أبناء المديرية.

وأكد مصدر حضر الاجتماع أن 35 حالة لا تزال تتلقى العلاج في عدد من مستشفيات إب وصنعاء، فضلا عن عشرات الحالات المصابة في المنازل.

وقال أحد الأطباء مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الوباء منتشر في مديرية النادرة وجميع مديريات محافظة إب بشكل كبير، مستغربا من دور الجهات المختصة في إيصال الحقيقة للمواطنين، رغم أن القضية لا تخضع للصراع الدائر في اليمن.

وأضاف أن العمل الصحي في الأصل عدم ارتباطه بأي جهة سياسية، أو طرف من أطراف الصراع، خصوصا وأنهم لا يهتمون بحياة الناس حد قوله.

وأكد الطبيب على أهمية الإجراءات الوقائية والاحترازية وتنبيه الناس لها، والالتزام بالإرشادات الطبية الخاصة بتجنب عدوى وباء كورونا، وأنه في حال تخلي السلطات عن دورها فيبقى وعي المواطن مهم وعليه أخذ الحذر والحيطة خصوصا وأن التجمعات السكانية مستمرة كأسواق القات وغيرها.

وتحدثت مصادر طبية متطابقة عن تسجيل سبع وفيات بعدد من مناطق مديرية النادرة بفيروس كورونا منذ أسابيع.

