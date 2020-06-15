شكرا لمتابعة خبر عن الكشف بالارقام عن المبالغ الضخمة التى يستولى عليها مليشيات ”الانتقالي” من المركزي اليمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استولى انفصاليون جنوبيون في اليمن وهي مليشيات تابعة للإمارات العربية على موكب حاويات تحمل أوراقا مالية قيمتها نحو 250 مليون دولار.

وبحسب البنك المركزى فى اليمن فإن هذه الأموال كانت فى طريقها إلى البنك في عدن عندما اعترضها "اللصوص".

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وقال البنك المركزي اليمني في بيان إن "قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، استولت على حاويات الأموال عند خروجها من الميناء وحذر البنك من عواقب خطيرة".

وقال مصدر حكومي إن موكب الحاويات كان ينقل أوراقا نقدية مطبوعة في روسيا لصالح البنك المركزي.

وقال المجلس الانتقالي في بيان إن ”هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد ولتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعبنا“.

ويتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على السلام بين المجلس الانتقالي والحكومة.

وكانت الحكومة والمجلس الانتقالي وقعا في العام الماضي اتفاقا لإنهاء الصراع على السلطة في الجنوب غير أن الطرفين فشلا في تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.

وقد ألحقت الحرب الدمار بالاقتصاد وتسببت في ارتفاع شديد في التضخم في اليمن الذي يعاني مما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.