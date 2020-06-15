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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل : إنتصارات كبيرة للجيش الوطني وهزيمة مخزية للإنتقالي ومصرع قيادات كبيرة .. وبن بريك يناشد الملك سلمان "آخر تطورات المعركة"

الجیش الوطني ممثلا بالقوات الخاصة من حسم معركة نصاب في محافظة شبوة فجر الیوم وطرد میلیشیا مایسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتیا منھا وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة. وأكدت مصادر میدانیة عن فرار ماتبقى من فلول الانتقالیین بعد مقتل عدد كبیر منھم وإصابة وأسر آخرین. ومن بین القتلى فرید عوض عریق الدیولي العولقي شقیق رئیس انتقالي مدیریة نصاب في محافظة شبوة على القوات الخاصة بعد ملاحقة العناصر التخریبة المسؤلة عن زعزعت الامن في المحافظة. كما قتل ناصر سند بن مصرورة الطوسلي من عصابات التخریب التابعة لمیلیشیات الانتقالي. وبعد ھذه الھزائم

والانكسارات ناشد ھاني بن بریك نائب رئیس مایسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتیا ولي العھد السعودي محمد بن سلمان داعیا الله أن یحفظھ أن ینظر ما یحدث في شبوة متحججا بقصف الشرعیة لمیلیشیات الانتقالي ومتھما ایاھا بقصف المدنیین.

جديد اب برس

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