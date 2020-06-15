شكرا لقرائتكم خبر عن مرض خطير وراء العرق الزائد في الجسم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعاني الكثير من فرط التعرق، حتى في الأجواء المعتدلة والباردة، بدون أي نشاط بدني، وليس فقط عرق من جزء واحد من الجسم، ولكن من مناطق متعددة من الجسم.. فتبقى الأجزاء الأخرى من الجسم جافة بينما تتعرق بعض الأجزاء بشكل زائد. جديد اب برس Advertisements ووفقا لدراسة نشرها موقع بولد سكاى الهندى، فإن فرط التعرق يبدأ أثناء الطفولة دون أي حالات طبية وربما يبدأ أثناء مرحلة البلوغ نتيجة أمراض كامنة أو أدوية معينة ويمكن أن يكون السبب هو الحالات الطبية مثل مرض السكري والسمنة والأورام والخلل في الغدة الدرقية والالتهابات والنقرس والأمراض العقلية.

ومع ذلك، يمكن معالجة فرط التعرق عن طريق الأدوية، ولكن عوامل مثل الإحراج في الحشد، وعدم القدرة على مصافحة اليدين قد تؤدي إلى القلق والاكتئاب.

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