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عدن - ياسمين التهامي - وفاة شيخ مصري أثناء تلاوة القرآن .. لن تصدق ما هي آخر آية قرأها (فيديو)

توفي شيخ مصري شهير، أثناء قراءة القرآن، جراء إصابته بفيروس كورونا. وتداول رواد التواصل الاجتماعي الفيسبوك بجنوب الأقصر، فيديو للشيخ عبد الجليل عبد العاطي أحد أقدم محفظى القرآن الكريم بمركز إسنا وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم وهو على جهاز التنفس الصناعي قبيل وفاته بلحظات إثر إصابته فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 ". جديد اب برس Advertisements

ونشر نجل محفظ القرآن على صفحته الفيديو معلقا عليه : " اللهم احسبه من الشهداء يارب ، عليك رحمة الله يا أبي " وتفاعل مع الفيديو المئات من رواد التواصل الاجتماعي طالبين من الله عز وجل الرحمة .

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