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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : تدهور مفاجئ في صحة الملك .. وإجراء جراحة عاجلة في القلب (تفاصيل)

تعرض العاهل المغربي الملك محمد السادس، لوعكة صحية مفاجئة بعدما شعر بحالة إعياء شديدة في القلب، الأمر الذي دفع الأطباء إلى إجراء جراحة عاجلة يوم أمس الأحد 14 يونيو، في القلب بمصحة القصر الملكي بالرباط. وأصدر الفريق الطبي للملك محمد السادس بيانا قال فيه: “سجل الإيقاع الأديني لقلب جلالة الملك محمد السادس، عودة ظهور اضطراب من جديد”.

جديد اب برس

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وأضاف الأطباء في بيانهم- حسب صحف محلية- أنهم أوصوا الملك بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية (Ablation Par Radiofréquence) التي نفذت يوم الأحد 14 يونيو بمصحة القصر الملكي بالرباط. وأكدوا أن العملية كللت بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت له يوم 26 فبراير 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس، ومكنته من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.

وكانت تقارير مغربية تحدثت أمس أن مدينة الصخيرات المغربية، شهدت انقلابًا جديدًا بعد قرار الملك محمد السادس باتخاذها مقر إقامة رئيسية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسب صحيفة “الأيام” المغربية ، فإن هذه المدينة التي كانت تعاني الكثير من التهميش شهدت انقلابًا وتحولًا غريبًا، ويقول سكانها إنها مجرد قرية كبيرة تنتحل صفات المدينة، تعرف حاليا ترميما كبيرا في جميع شوارعها الرئيسية، وغرست بها المئات من الأشجار في وقت قياسي، وتم رصف الكيلومترات من شوارعها، وتمت تقوية إنارتها العمومية خلال أيام قليلة، خاصة وأن الملك أصبح يتعمد، حسب بعض ساكنة المدينة، أن يتنقل بسيارته الشخصية ليلا في بعض شوارعها المتهالكة، وهو ما قام به في مساء أمس السبت، حيث تفقد بعض أحيائها.

وفي الوقت الذي يثمن السكان هذه الحركية التي أصبحت تعرفها المدينة، يتساءلون عن أسباب تهميشها لسنوات عديدة، بشكل غير مفهوم، خاصة وأنها لا تبعد سوى 10 كيلومترات فقط عن العاصمة الرباط، وتضم واحدا من أجمل شواطئ المملكة وواحدا من أشهر قصور الملك. وتابعت الصحيفة الأسبوعية نقلا عن مصادرها، أن عاهل البلاد غضب بشدة على المكلفين بتسيير الشأن المحلي للمدينة، وهو ما فرض على والي الجهة محمد اليعقوبي التدخل بشكل شخصي في أكثر من مناسبة، ليعطي تعليماته لمباشرة وتمويل مجموعة من الأشغال بالمدينة، في الوقت الذي سبق منذ أشهر قليلة لمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة أن خصص ميزانية ضخمة للإقلاع بهذه المدينة على مستوى بنياتها التحتية.