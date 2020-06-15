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عدن - ياسمين التهامي - رحمة وشهوة .. المغامسي يثير الجدل بالحديث عن قُبلة المرأة..شاهد ماذا قال؟؟
غرد الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة عن "القُبْلة"، مفهومها وتبادلها بين الناس.
وكتب المغامسي: "ما جاء في الآثار عن (القُبلَة) قال علي بن أبي طالب: قُبلة الوالد عبادة، وقُبلة الولد رحمة، وقُبلة المرأة شهوة ، وقُبلة الرجل أخاه دَين.
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واستدلّ المغامسي عن مفهوم القبلة بما ذكره الإمام ابن عبد البّر: يُقال تقبيل اليد إحدى السجدتين.. وقال السراج للإمام أحمد : ائذن لي أَنْ أُقبِّل رأسك. قال: لم أبلغ أنا ذاك.
يذكر أن المغامسي كان قد غرد في وقت سابق بأبيات لنزار قباني، والتي هنأ فيها مابعيه بحلول عيد الفطر المبارك قائلا : "العيدُ أنتَ وأعياد الورى تبعٌ".
وأضاف المغامسي: "هذا صدر بيت عميق جدا في مبناه ومعناه، وتلك أبيات في الشعر نادرة.. ومنها قول نزار : "حسبي وحسبكِ أن تظلي دائماً سراً يُمزقني".
وتابع: وليس يُقال عفوا، فهذا حديث أيام العيد ، ليس المقام مقام دروس علمية لا تخالفوا الفطرة، عيشوا فرحة العيد .
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