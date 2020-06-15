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عدن - ياسمين التهامي - شاب عربي يتقدم لخطبة طبيبة أردنية ووالد الأخيرة يطلب مهر ابنته ليس فلوس وانما هذا الـ 5 كلمات؟ّ! ما هي "

تقدم شاب أردني يدرس الإدارة التربوية ويحمل درجة الماجستير إلى فتاة أردنية -طبيبة- حيث توجه إلى منزلها وذويها في منطقة الجبل الأخضر الواقع في العاصمة الأردنية عمان . وحينما وصل الشاب إلى منزل الفتاة، وافق والد الفتاة بزواجها من الشاب الذي يتمتع بحسن الخلق والسلوكووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإنه عند بداية مراسم عقد القران وجه المأذون سؤالا لوالد العروس : "ما هو المهر الذي تحتاجه لابنتك؟ جديد اب برس Advertisements

وجاء رد والد العروس بمفاجأة أذهلت الحضور وعقدت الألسنة لجميع المتواجدين من عائلة العريس وغيرهم من الحضور. وأعلن والد العروس أمام جميع الناس بصوت مرتفع: "إن ابنتي مهرها مليون صلاة على سيدنا النبي محمد صل الله عليه وسلم". وعن المؤخر قال والد العروس: بأنه أيضاً مليون من الباقيات الصالحات . وأكد والد العروس أن يتم تدوين مهر ابنته بعقد القرآن الكريم كما هو موضحاً بأنه يحيي سنة النبي محمد صل الله عليه وسلم في ضرورة للتخفيف عن الشباب المقبلين على الزواج.

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