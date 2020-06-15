شكرا لقراءة خبر عن قناة الجزيرة تعلن رسميًا الاستغناء عن واحد من ألمع وأشهر المذيعين لديها.. شاهد المفاجأة من يكون؟؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - قناة الجزيرة تعلن رسميًا الاستغناء عن واحد من ألمع وأشهر المذيعين لديها.. شاهد المفاجأة من يكون؟؟

فاجأت شبكة الجزيرة جميع متابعيها، حين أعلنت رسميًا استغناءها عن واحد من ابرز الاعلاميين المتواجديدن فيها. وأعلنت AJ عربي التابعة لشبكة الجزيرة القطرية، رسميًا إنهاء تعاقدها مع أحمد الغندور الذي يقدم برنامج "الدحيح"، وهو ما أصاب ملايين المتابعين بالذهول نظرا لأن القرار كان مفاجئا جدا. Advertisements وأثار هذا القرار جدلا لأنه يأتي بعد نحو أسبوعين من حملة دشنها نشطاء مصريون على رأسهم الناشط المصري المثير للجدل وائل عباس والتي اتهموا فيها "الغندور" بأنه يسمح لفريق الإعداد الخاص به بسرقة بعض المواد وعرضها في برنامجه. فعلى صورة للدحيح، علقت الجزيرة بالقول: لقد انتهى مشوارنا هذا معا هنا .. خططنا لا تسمح في المرحلة الحالية الصعبة التي يمر بها العالم والمؤسسات الإعلامية بالاستمرار في نشر برنامج الدحيح على "كبريت"، ونعبر عن الامتنان لأحمد الغندور و فريقه ونتمنى له التوفيق والنجاح والتألق لبرنامجه المميز الدحيح. وردا على ذلك، قال الغندور: شكراً جداً جداًً عربي +AJ على التجربة الجميلة والفريدة دي. وشكراً للفريق العظيم اللي ورا البرنامج، وشكراً ليك عزيزي وعزيزتي ?? ا?تمنى نكون بسطناكوا، شكراً وا?لى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة ا?ن شاء الله. وما يزال الجدل قائما وسط توقعات بأن يطل الغندور وفريقه بمشروع إعلامي جديد.

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