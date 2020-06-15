شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نسرين طافش تفاجئ المتابعين بصورة فاضحة من داخل غرفة نومها .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستجرام” بصورة جديدة لها.

وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة ناعمة مرتدية ملابس بيضاء وجالسة على سريرها، وأمامها طبق من الفواكه، وعلقت على الصورة، قائلة:”صباح التفاح”.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• نسرين طافش تفاجئ المتابعين بصورة فاضحة من داخل غرفة نومها .. شاهد

• اول فيديو من حلقة الفنان محمد رمضان في برنامج رامز مجنون رسمي على قناة MBC .. شاهد كيف عاقبة رامز جلال

• هل تذكرون الفنانة رانيا يوسف التي ظهرت مع خالد يوسف بالافلام الاباحية .. شاهدو كيف ظهرت اليوم وكشفت عن مناطقها الحساسة .."صور"

• تزوجت أمير كويتي...غادة عبدالرزاق تنشر صوره خليعة برفقة زوجها في شهر العسل (شاهد من هذا الأمير)

• ارتدت ملابس عارية كشفت عن مناطقها الحساسة .. السعودية هند القحطاني تستعرض باجساد بناتها وهن يرتدين البكيني على الشاطئ ..شاهد الفيديو

• شاهد : أجمل مذيعة بقناة "mbc" تنشر صورتها بالخطأ وهي عارية تمام في الحمام

• باعدت بين فخذيها واظهرت منطقتها الحساسة.. الفنانة هيفاء وهبي تصدم المتابعين بصور جريئة وفاضحة.. شاهد

• بصدر بارز وشفايف منفوخة.. الفنانة حلا الترك تصدم الجميع بظهور صارخ وكانها حورية من الجنة.. (صور)

• عمرها 18 عام.. شاهد من هي الزوجة الجديدة للأمير محمد بن سلمان التي قهرت بجمالها كل اميرات الخليج

Advertisements

• قناة MBC تدفع للفنان محمد رمضان خمسة مليون وتبث حلقته في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..شاهد كيف كانت ردة فعله، وكيف انتقم منه رامز جلال بعقاب شديد.. فيديو

• هل تذكرون الفنانة منى فاروق التي ظهرت بالفيديوهات الاباحية مع خالد يوسف .. شاهدو الفيديو الجديد الذي تم تسريبه لها وهي مع شخص آخر !!

• هل تذكرون الفنانة دانا جبر التي لعبت دور "جميلة" في مسلسل باب الحارة .. شاهدو ظهورها الفاضح وهي بدون بنطلون .."صور"

• حليمة بولند في ظهور فاضح وغير مسبوق .. ارتدت ملابس مثيرة تبرز مناطقها الحساسة ..شاهد الصور

• ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

• تسريب صور فاضحة للأميرة رانيا زوجة ملك الأردن.. اردت ملابس عارية وجلست بين احضان هذا الشخص.. شاهد

• هل تذكرون الفنانة السورية "جانيار حسن" التي لعبت دور (بنت ابو ظافر) في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. بصدر بارز ومؤخرة منفوخة

• أسد يقترب ببطئ شديد من عشيقتة "اللبوة" وهي نائمة على ظهرها ويقوم بممارس رغبته معها أمام الزوار؟! وعندما استيقظت كانت النهاية صادمة وحدثت مفاجئة لم يتوقعها أحد ! (شاهد الفيديو)

• صورة فاضحة للفنانة سمية الخشاب وهي فوق القارب .. شاهد كيف اصبح جسمها المثير

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاء أبرز التعليقات: “صباح الورد، منورة، صباح الفراولة”.

يذكر أن نسرين طافش قدمت مؤخرًا مسلسل “ختم النمر” وحقق نجاحًا جيدًا، حيث خاضت به تجربتها الثانية في الدراما المصرية.

شارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده، تأليف محمد عبدالمعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.