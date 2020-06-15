شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..وزارة العمل السعودية ترفض تجديد الاقامات لاصحاب هذه المهن ( 21 مهنة ) وترحيلهم نهائيا سيتم قبل نهاية العام الجاري 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..وزارة العمل السعودية ترفض تجديد الاقامات لاصحاب هذه المهن ( 21 مهنة ) وترحيلهم نهائيا سيتم قبل نهاية العام الجاري 2020



كشفت وزارة العمل عن قائمة بالمهن التي أعلن رسميا عن إنهاء إقامات الوافدين بهما خلال الأيام القليلة القادمة، وبعض المهن إنتهت إقامتهم بها رسميا ولن يتم إستقبال أي طلبات إستقدام لتلك المهن.

واوضحت الوزارة ان ترحيل اصحاب هذه المهن سيتم قبل نهاية العام الجاري وتحديدا خلال شهري نوفمبر وديسمير من العام الحالي 2020م.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل: قناة BBC البريطانية تكشف عن مفاوضات سعودية - حوثية لانهاء الحرب..والحوثي يتوجه الى الرياض لتوقيع اتفاق نهائي

عاجل..وزارة العمل السعودية ترفض تجديد الاقامات لاصحاب هذه المهن ( 21 مهنة ) وترحيلهم نهائيا سيتم قبل نهاية العام الجاري 2020

عاجل..فيروس كورونا يضرب العاصمة السعودية "الرياض" بقوة وتسجل رقم قياسي يتجاوز 1500 اصابة خلال يوم واحد فقط

عاجل..دولة عظمى تزف بشرى سارة لسكان العالم وتصنع دواء جديد يمكنه وقايتك انت وافراد اسرتك من فيروس كورونا بجرعة واحدة فثقط ( صورة الدواء )

دراسة كندية..غسل اليدين بالماء والصابون يحميك من مرض فتاك يسببه هذا الشيء الذي تحمله كل يوم في جيبك

عاجل..الجوازات السعودية تضع 3 شروط لتجديد الاقامة او الترحيل والتفيذ سيبدا عقب عيد الاضحى مباشرة ..تعرف على تلك الشروط

مغترب في السعودية يحرق زوجته بالماء المغلي ويحلق شعر راسها ويطردها من المنزل

عاجل..مشروب طبيعي لذيذ ورخيص الثمن يقوي مناعتك ويحميك انت وافراد اسرتك من فيروس كورونا القاتل

عاجل :ليست دولة الكويت..دولة عربية تذل العمالة المصرية ومطالب بطرد سفيرها من الاراضي المصرية



مشروبات تساعد على النوم العميق بشكل أفضل

عاجل..الانتقالي يدق ساعة الصفر وينفذ تهديده ضد السعودية ويغتال جندي سعودي برتبة رقيب

تحذير من منظمة الصحة العالمية..استخدام الكمامة بهذه الطريقة الخاطئة يهدد حياتك ولا يحميك من فيروس كورونا القاتل



Advertisements

عاجل..الانتقالي يدق ساعة الصفر وينفذ تهديده ضد السعودية ويغتال جندي سعودي برتبة رقيب

والمهن التي اعلنتها وزارة العمل السعودية وتمت سعودتها بالكامل هي :

مدير الأمن والسلامة.

مدير خدمة الغرف.

مدير الصيانة.

مدير البرامج السياحية.

مدير التسويق والمبيعات.

مدير الموارد البشرية.

مدير علاقات الموظفين.

مدير المكاتب الأمامية.

مدير إداري.

مدير خدمة العملاء.

مولات.

المراكز التجارية المغلقة.

موظفي الجمعيات الأهلية.

الوظائف السياحية والفندقية.

متلقي طلبات.

سائق سيارة خفيف.

موظف امن وسلامة.

موظف سنترال.

موظف خدمة طعام.

كاتب إداري.

كاتب إدخال بيانات.

مشرف خدمات عامة.

مشرف صيانة.

مشرف التسويق والمبيعات.