الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

محافظ المهرة يناقش مع وجهاء قبيلة بيت صمودة احتياجات مناطقهم

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يناقش مع وجهاء قبيلة بيت صمودة احتياجات مناطقهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

محافظ المهرة يناقش مع وجهاء قبيلة بيت صمودة احتياجات مناطقهم

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم، شيوخ وأعيان قبيلة بيت صمودة، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر، ومدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صمودة.

 

Advertisements

وخلال اللقاء أستمع المحافظ إلى حاجة مناطق بيت صمودة من المشاريع الخدمية والتنموية ومطالبهم باستحداث مديرية مستقلة ، ووجه المحافظ لجنة مختصة بالنزول إلى مناطق ثوف ، وسناو ، ونحريت والمناطق المجاورة لإجراء مسح ميداني ومخاطبة رئاسة الجمهورية بإصدار أوامر بالمديرية وتسمية حدودها الجغرافية.

 

وأشاد المحافظ بتلاحم قبائل المهرة وتعاونهم مع السلطة المحلية وجهودهم المبذولة للنأي بالمحافظة بعيداً عن الصراعات والحروب، والحفاظ على الأمن والإستقرار.

 

وعبر شيوخ وأعيان قبيلة صمودة، عن بالغ شكرهم للمحافظ على تجاوبه السريع لمطالبهم وتفهمه لإحتياجات المناطق النائية والبعيدة عن مركز المحافظة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المهرة يناقش مع وجهاء قبيلة بيت صمودة احتياجات مناطقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا