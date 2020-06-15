محافظ المهرة يناقش مع وجهاء قبيلة بيت صمودة احتياجات مناطقهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر، اليوم، شيوخ وأعيان قبيلة بيت صمودة، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر، ومدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صمودة.



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وخلال اللقاء أستمع المحافظ إلى حاجة مناطق بيت صمودة من المشاريع الخدمية والتنموية ومطالبهم باستحداث مديرية مستقلة ، ووجه المحافظ لجنة مختصة بالنزول إلى مناطق ثوف ، وسناو ، ونحريت والمناطق المجاورة لإجراء مسح ميداني ومخاطبة رئاسة الجمهورية بإصدار أوامر بالمديرية وتسمية حدودها الجغرافية.

وأشاد المحافظ بتلاحم قبائل المهرة وتعاونهم مع السلطة المحلية وجهودهم المبذولة للنأي بالمحافظة بعيداً عن الصراعات والحروب، والحفاظ على الأمن والإستقرار.

وعبر شيوخ وأعيان قبيلة صمودة، عن بالغ شكرهم للمحافظ على تجاوبه السريع لمطالبهم وتفهمه لإحتياجات المناطق النائية والبعيدة عن مركز المحافظة