مقتل قيادي حوثي بغارة للتحالف شرقي صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

قُتل أحد أبرز القيادات العسكرية لدى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأقرت مليشيا الحوثي بمصرع المدعو العميد محمد عبده مصلح الغولي، وشيعت جثمانه أمس الأحد في مديرية ريدة، محافظة عمران، دون أن تفصح عن مكان مقتله.

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ووفق مصادر إعلامية، تلقى الغولي تدريبات في إيران على أيدي الحرس الثوري الإيراني، وهو خبير متخصص في مجال الطيران المسيَّر وعمليات التفجير.

وأكد مصدر عسكري مصرع الغولي -الذي كانت المليشيا عينته أركان حرب لواء ما يسمى بـ"القائد الموعود"- ضمن قيادات حوثية أخرى بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في جبهة نهم، شرقي صنعاء.