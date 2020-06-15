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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يعلن إسقاط طائرة حوثية مسيرة حاولت استهداف المدنيين بخميس مشيط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020
الرياض صنعاء - الخليج 365
أسقط التحالف العربي، طائرة حوثية مسيرة حاولت استهداف المدنيين في خميس مشيط.
وفي التفاصيل، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، اليوم الإثنين، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وأوضح التحالف أن الطائرة كانت تحاول استهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد ركن تركي المالكي إن هذه العملية الإرهابية هي امتداد للعمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.
وأوضح أن آخر تلك الجرائم كان محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران) بإطلاق صاروخ بالستي، قبل أيام.
وشدد على أن استمرار المليشيا الحوثية في أعمالها الإرهابية والعدائية باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين الأبرياء يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الاجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية
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