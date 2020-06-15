القرى السكنية في الجاح جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 تعرضت القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة، اليوم الإثنين، لاستهداف من قبل مليشيات الحوثي – ذارع إيران في اليمن –، بالأسلحة المتوسطة.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا على القرى السكنية والمزارع في الجاح. Advertisements وأضافت المصادر ان الإستهداف كان بشكل هستيري مما تسبب في تعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية نتيجة الخوف والهلع الذي خلفه الإستهداف الحوثي. وتستمر مليشيات الحوثي في قصف واستهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة بشكل يومي، مخلفة المآسي والأحزان للمدنيين، في ظل صمت وتخاذل أممي مريب.

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