"مسام": نزع 169434 لغماً وذخيرة غير منفجرة منذ انطلاق المشروع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مدير عام مشروع مسام "أسامة القصيبي"، إن فرق مسام نزعت منذ انطلاقة المشروع ولغاية يوم 11 يونيو 169434 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.



وأكد "القصيبي"، أن الفرق الهندسية التابعة للمشروع نزعت منذ أواخر يونيو 2018 ولغاية الآن 109806 ذخائر غير منفجرة.

وأضاف "القصيبي"، في بيان له نشره مكتب مسام الإعلامي، إن مجموع العبوات الناسفة التي نزعتها الفرق منذ انطلاقة المشروع ولغاية يوم 1 يونيو بلغت 4904.

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من جهته، قال مدير عمليات مسام في اليمن "رتيف هورن"، إن فرق مسام نزعت منذ انطلاق المشروع 2013 لغما مضادا للأفراد.

وأضاف "هورن"، إن الفرق نزعت خلال الفترة ذاتها 52711 لغماً مضاداً للدبابات.

في حين، ذكر مدير عام مشروع مسام، أن مساحة الأراضي التي تم تطهيرها خلال الأسبوع الماضي بلغت 264862 مترا مربعاً من الأراضي، ليصل بذلك مجموع ما تم تطهيره منذ 30 مايو الماضي ولغاية 11 يونيو الجاري 338997 مترا مربعا.

وبذلك تكون مساحة الأراضي اليمنية التي قامت بتطهيرها وتأمينها فرق مشروع مسام منذ يونيو 2018 ولغاية الآن 10.648.279 مترا مربعا.