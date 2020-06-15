التحالف يشن 22 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بمأرب وسقوط قتلى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020 الخليج 365 ـ مأرب كثفت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ22 غارة جوية مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة من مديرية مجزر بالمحافظة. Advertisements وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق ومكثف وعلى علو منخفض في أجواء المديرية. وتشهد جبهة صرواح ومجزر في المحافظة مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين منذ أشهر.

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