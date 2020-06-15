مليشيا الحوثي تستهدف عددا من أحياء التحيتا السكنية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي- الذراع الإيرانية في اليمن ، عدد من الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، مما أثار الرعب في صفوف الأهالي.

Advertisements وأفادت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحة الدوشكا على منازل المواطنين والأحياء السكنية في مدينة التحيتا بشكل مكثف وعشوائي. وأضافت المصادر ان حالة من الذعر والخوف والهلع تسود المدنيين القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء؛ الذين استفاقوا على الإستهداف الحوثي. هذا وكانت المليشيات الحوثية قد رفعت من وتيرة خروقاتها للهدنة الأممية بإستهداف مناطق متفرقة من محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة دون اكتراث لحياة المدنيين.

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