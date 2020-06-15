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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. فرق المشتركة تبطل مفعول عبوة ناسفة زرعتها الحوثية بين التحيتا والخوخة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، من إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة في محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.
وقال مصدر عسكري ميداني، إن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية تسللت إلى الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة وقامت بزرع العبوة الناسفة في الطريق الترابي.
وأكد المصدر أن افراد الفرق الهندسية للقوات المشتركة عثرت على العبوة الناسفة مزروعة على الخط الترابي الرابط بين التحيتا والخوخة وتمكنت من تفكيكها وإزالة الخطر منها الذي كان يهدد المارة.
وتعد هذه هي العبوة الناسفة الثانية التي فككتها القوات المشتركة، في ذات الطريق، والثالثة على مستوى الساحل الغربي خلال 4 أيام، حيث فككت رأس صاروخي متفجر يزن 500 كيلو جرام كانت المليشيات الحوثية قد زرعته في مزرعة مواطن في ضواحي مديرية المخا.
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