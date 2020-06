شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. رئيس دولة خليجية يتجول وسط الشوارع بدون أي حراسة شخصية ومفاجأة ماحدث له بعد ذالك !! شاهد والان مع التفاصيل

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسلطان عمان هيثم بن طارق، وهو يتجول بدون حراسة، في العاصمة مسقط. وحدثت ضجة واسعة على السوشال ميديا ومواقع الإعلام بعد التصرف الشجاع الذي قام به السلطان هيثم بن طارق بين مواطنيه. وظهر السلطان هيثم بن طارق، بالفيديو في سيارته وهو يتفقد أحوال الناس في مسقط، بدون شخصية أو موكب رسمي حوله لحمايته كما جرت العادة مع ملوك وأمراء الخليج ورؤساء العالم. ولقي الفيديو تفاعلًا واسعًا في سلطنة عمان على "تويتر"، وأشاد ناشطون بالأمان في الدولة، فيما طالب آخرون بأخذ الحيطة والحذر. وكتب أحدهم معلقًا على الفيديو: "مثالٌ للالتزام بالأنظمة والقوانين، يتجول في وطنه دون موكب رسمي، يتفقد أحوال شعبه بشكل مستمر منذ توليه الحكم، هكذا هو سلطاننا أبا ذي يزن هيثم بن طارق". وكان السلطان هيثم بن طارق، أصدر مؤخرًا مجموعة من التوجيهات السامية والمراسيم السلطانية اعتبرها سياسيون ودبلوماسيون تُمثل بداية قوية لجهود مواجهة التحديات الاقتصادية ومعالجتها. الشيبة خلفان@5alfan1 مثالٌ للإلتزام بالأنظمة والقوانين، يتجول في وطنه دون موكب رسمي، يتفقد أحوال شعبه بشكل مستمر منذ توليه الحكم، هكذا هو سُلطاننا المعظم أبا ذي يزن #هيثم_بن_طارق حفظه الله ورعاه وأدام عليه الصحة والعافية والعمر المديد❤️ 3,502 11:52 PM - Jun 13, 2020 Twitter Ads info and privacy 1,064 people are talking about this