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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل : دقة ساعة الصفر ..تركيا تعلن إطلاق عملية عسكرية ضد هذه الدولة العربية





أعلنت وزارة الدفاع التركية، قبل قليل، رسميا إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني". وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها. وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركيةعن تحييد عنصرين اثنين في "حزب العمال الكردستاني" بغارة جوية شمال العراق، وقالت في بيان، إنه "جرى تحييد إرهابيين اثنين في غارة جوية بعد عمليات مراقبة بمناطق زاب وأفاشين وبيسان شمالي العراق". وتعهدت الوزارة بأن العمليات ضد حزب العمال الكردستاني" ستتواصل "إلى حين تحييد آخر إرهابي".





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