شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..الهند تحول القطارات إلى مستشفيات مع تفشي الفيروس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الهند، أمس الأحد، أنها ستزود مدينة نيودلهي بعدد 500 عربة قطار سيتم تجهيزها لرعاية مرضى فيروس كورونا، بعد زيادة عدد حالات الإصابة. وقال وزير الداخلية " أميت شاه " إن عربات القطار ستزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية في دلهي، إلى ثمانية آلاف سرير. Advertisements وتعتبر الهند رابع أشد بلدان العالم تضررا بالفيروس، مع تزايد الحالات، إذ سجلت الأحد قفزة قياسية يومية في عدد حالات الإصابة، بما يقرب من 12000 حالة مؤكدة، ليتجاوز مجملها 320 ألفا.

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