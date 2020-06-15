" مصر للطيران " تستخدم مادة " هيبا " تقضي على 99,9% من الفيروسات

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عدن - ياسمين التهامي - صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، بجاهزية أسطول الشركة بمادة يطلق عليها "هيبا" تقضي وتقتل 99,9?? من البكتريا والفيروسات. Advertisements وأوضح المصدر بأن الهواء داخل مقصورة الركاب بالطائرة يجدد تلقائيا بشكل كامل على مدار من 2 إلى 3 دقايق. وأكد أن الشركة أستعدت بحزمة كبيرة من الإجراءات الإحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بهدف الحد من إنتشار جائحة كورونا والتصدي للفيروس.

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