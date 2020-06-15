شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعد لاستقبال مواطني المملكة العربية السعودية في 7 مناطق سياحية أول يوليو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قررت مصر فتح سمائها لإستقبال الطيران الدولي من أول يوليو القادم، وإستقبال السياحة لمواطني المملكة العربية السعودية في 3 محافظات "جنوب سيناء، وشمال سيناء، ومرسى مطروح" وهي تضم 7 مناطق سياحية .
وتعد محافظة جنوب سيناء أهم مدن مصر السياحية وعلى رأسها شرم الشيخ، ومدينة رأس سدر، ومدينة دهب، ونويبع، وطابا.. ومحافظة مرسى مطروح التي تضم جزءًا كبيرًا من الساحل الشمالي الراقي في مصر، ويضم مدينة العلمين، ومرسى مطروح، ومدينة سيوة.
وتضم المدن السابقة فنادق على أرقى مستوى وأغلبها يعرفها السياح والمسافرون في السعودية، وتضم أيضًا مطارات مجهزة لاستقبال الطائرات وبعيدة تمامًا عن المناطق المكتظة بالسكان في مصر، وتتميز بعدد سكانها القليل وهي الأماكن التي يقصدها السياح بعد فترة الحظر الطويلة.
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