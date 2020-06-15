شكرا لقرائتكم خبر عن مقيم في السعودية يقتل زميله بضربة مباغتة في الرأس والسبب غير متوقع ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتحت السلطات السعودية، التحقيق في واقعة مقتل وافد سوداني على يد وافد أخر يحمل الجنسية ذاتها ويعمل معه في المجاردة.

وكانت الجهات الأمنية في محافظة المجاردة باشرت التحقيق في حادثة مقتل وافد سوداني، وتبين من التحقيقات أنه نشب خلافًا بين مقيمَيْن من الجنسية السودانية، حيث يعملان في إحدى ورش الآليات الثقيلة بحي التقدم.وتبين أنه تطوَّر الخلاف حتى قتل أحدهما الآخر بتسديد ضربة من أداة حديدية على رأسه.

وألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني، وبدأت الجهات المختصة فتح تحقيقاتها حول القضية؛ تمهيدًا لتحويل المتهم للنيابة العامة.