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شاهد .. ختان سما المصري

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الرياض - رنا عبدالله - شاهد .. ختان سما المصري

نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصرى ، فيديو جديد على إنستجرام تحدثت فيه عن ختان البنات والمشاكل التي يسببها .

 

 

وقالت سما المصرى تعليقا على الفيديو : الدولة بتحارب الختان ، بس ده مش كفاية لازم يغلظوا العقوبة ، لان فى بنات ماتت ومحدش فى الدنيا بيعمل كده غيرنا ، وشرحت سما فى الفيديو اكثر من حالة ختان وكيف اثرت على صاحبتها جنسيا .

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يذكر أن المصري كانت قد نشرت أيضا صورة لها بقميص نوم باللون الأسود شفاف ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

 

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