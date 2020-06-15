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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الانتقالي يدق ساعة الصفر وينفذ تهديده ضد السعودية ويغتال جندي سعودي برتبة رقيب

يشهد قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، حالة استنفار قصوى .

وأفادت مصادر مطلعة بأنه يجري في الأثناء عملية تدريب داخل حوش القصر ، وإطلاق نار بالسلاح المتوسط والثقيل للاستعداد لاي طارئ.

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عاجل..الانتقالي يدق ساعة الصفر وينفذ تهديده ضد السعودية ويغتال جندي سعودي برتبة رقيب

وقالت المصادر لـ " أحداث نت " قبل قليل ، إن حالة الاستنفار في قصر معاشيق بدأت عقب مقتل جندي سعودي في هجوم غادر نفذته عناصر مسلحة تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، على بوابات القصر قبل ثلاثة أيام.

وأضافت المصادر بأن الرقيب عوض بن محمد عوض البارقي ، توفي متأثراً بإصابته بطلقات نارية قبل نقله إلى المستشفى.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد قتل الرقيب عوض البارقي ، من قبيلة آل موسى بن علي محافظة بارق، وهو يقوم بواجبه الديني والشرعي والوطني، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

ولم تعلن وزارة الدفاع السعودية رسميا عن استشهاد البارقي الا ان وسائل اعلام محلية سعودية نشرت الخبر.