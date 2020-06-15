شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحفي لعلي محسن: لعبة الهجوم على السعودية والإمارات مكشوفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

اتهم الصحفي، جلال الشرعبي، نائب رئيس الجمهورية، علي محسن الأحمر، بالوقوف خلف هجوم الخارجية اليمنية ضد السعودية والإمارات، ووصفها باللعبة المكشوفة.



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وقال الشرعبي، في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن اللعبة التي يقوم بها ⁧‫نائب الرئيس علي محسن⁩ الأحمر مكشوفة.

‏وأضاف، وزير الخارجية ⁧‫محمد الحضرمي⁩ بتكليف من النائب علي محسن الأحمر قاد الهجوم على الإمارات بالأمس واليوم على السعودية بالتوازي مع ترحيب بالتدخل التركي.

ولفت إلى أن لؤم الرئيس عبدربه منصور هادي وسكوته مفهوم، فتاريخه حافل بالمكر، مشيراً إلى أن الفاشلين من 2014 إلى الآن بارعون في الابتزاز.