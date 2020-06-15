شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة الممثل المشهور بدور "الشيخ طفاح" في إب جراء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020 إب - الخليج 365 توفي فنان وممثل مشهور في محافظة إب، وسط اليمن، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements وأفادت مصادر محلية بالمحافظة، بوفاة الفنان "حسن علوان" المشهور بدور "الشيخ طفاح"، في مستشفى جبلة جنوب غرب مدينة إب جراء إصابته بفيروس كورونا. وتداول ناشطون صور الممثل معبرين عن حزنهم الشديد لوفاته وفراقه موضحين أن الدراما اليمنية خسرت أحد أبرز نجومها.

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