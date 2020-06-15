مكتب وزارة التربية والتعليم يدين المحاولة الفاشلة لاستهداف محافظ حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

الخليج 365 - المكـلا

أدان مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت وكل منتسبي الحقل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات بأشد العبارات والاستنكار المحاولة الفاشلة لاستهداف موكب محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، أثناء توجهه لمقر قيادة المنطقة يوم السبت الماضي.



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وأكدت قيادة المكتب في ادانتها وقوف منتسبي الحقل التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات الى جانب قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ البحسني راعي التعليم الأول بحضرموت ومبادلتها الوفاء بالوفاء والوقوف إلى جانبها في مسيرة التنمية بالمحافظة.

وأشارت قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة إلى أن مثل هذه الاعمال الفوضوية والتخريبية التي تستهدف قيادتنا وأمن المحافظة لن تجد طريقها الا للفشل في ظل الحس الأمني واليقظة العالية التي تتحلى بها أجهزتنا الأمنية والعسكرية بالمحافظة.

صادر عن مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت