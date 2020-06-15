المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية شرق مدينة الصالح بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
أحبطت القوات المشتركة، محاولة تسلل لمليشيات الحوثي شرق مدينة الصالح، بالحديدة غربي اليمن، وكبدت المليشيات خسائر فادحة.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن القوات المشتركة رصدت تحركات لعناصر من مليشيات الحوثي حاولت التسلل نحو مواقعها، شرق المدينة.
وقالت المصادر، أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من إحباط محاولة التسلل، وأوقعوا في صفوف المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
في السياق، أفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها صوب منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، وتمكنت القوات المشتركة من تحديد مصادر إطلاق النار وإخمادها على الفور.
وتقوم مليشيات الحوثي بتصعيد عملياتها ورفع وتيرة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، ضاربة بالمعاهدات والمواثيق الدولية عرض الحائط.
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