أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين الموافق 15 يونيو/حزيران 2020 وهي كالتالي:

الارياني يحذر من مساعي مليشيا الحوثي بناء جيل من المؤدلجين بالأفكار الارهابية https://www.elyamnelaraby.com/485814/ مدير عام تريم يصدر بيان استنكار وإدانه لمحاولة استهداف موكب المحافظ https://www.elyamnelaraby.com/485821/ "حضرموت للإعلام" تدين وتستنكر محاولة اغتيال المحافظ البحسني https://www.elyamnelaraby.com/485826/ مصرع قيادي حوثي بصنعاء وانتهاكات الإخوان تطال بشبوة https://www.elyamnelaraby.com/485832/ Advertisements بن بريك: السفهاء غرهم صبر وحلم رجال شبوة https://www.elyamnelaraby.com/485833/ الحديدة.. توجيهات بسرعة صيانة مولدات كهرباء الخوخة https://www.elyamnelaraby.com/485837/ تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بمحافظة تعز https://www.elyamnelaraby.com/485837/ تزايد إصابات كورونا في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/485814/ القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم مخدرات في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/485841/

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