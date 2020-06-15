شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. توجيهات بسرعة صيانة مولدات كهرباء الخوخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020 الخليج 365 - الخوخة ناقش محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، مع قيادة السلطة المحلية بمديرية الخوخة سبل تشغيل مولدات الكهرباء للحد من معاناة أبناء المديرية في ظل اشتداد حرارة الصيف. Advertisements وقدم الفريق الهندسي بفرع مؤسسة الكهرباء بالمديرية، شرحاً حول الاحتياجات من قطع الغيار والصيانة المطلوبة لتشغيل المولدات. وعقب الاجتماع زار المحافظ مواقع المولدات الكهربائية، المتواجدة في الخوخة والتي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي. ووجه المحافظ طاهر، بسرعة صيانتها وتشغيلها والمطالبة بمد الكهرباء من المخا لمديريتي الخوخة وحيس خلال الفترة القليلة القادمة.

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