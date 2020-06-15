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الرياض - رنا عبدالله - على البحر.. مذيعة الجزيرة علا الفارس تبرز أنوثتها بإطلالة صيفية مثيرة.. شاهد صور

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة لها وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية على أحد سواحل البحر، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

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وظهرت علا الفارس وهي ترتدي كاش مايوه باللون الأبيض الشبيكة، بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.

وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على اكتافها بشكل عشوائي وجذاب، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

فيما لم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت علا فارس إطلالتها ببعض الإكسسورات البسيطة، حيث اختارت قلادة بسيطة حول عنقها باللون الذهبي، ونظارة شمسية باللون الأبيض.