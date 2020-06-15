شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا بمحافظة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020 الخليج 365 - تعز اعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز، عن تسجيل خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

Advertisements واوضحت اللجنة ان اجمالي المصابين ارتفع الى 196 حالة مؤكدة منذ بداية الجائحة شفي منها 16 حالة. كما اعلنت عن وفاة 3 حالات ليبلغ اجمالي الوفيات 45 حالة وفاة. وأشارت اللجنة الى أن الحالات النشطة 135حالة منها 25 تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي و 110 بالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة.

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