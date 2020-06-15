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نجمة باب الحارة بملابس البحر المثيرة في حوض السباحة .. شاهد

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الرياض - رنا عبدالله - نجمة باب الحارة بملابس البحر المثيرة في حوض السباحة .. شاهد

2020/06/15 الساعة 09:00 صباحاً (الصحن الطائر)

شاركت الفنانة الاستعراضية السورية و نجمة مسلسل باب الحارة بأجزائه الأخيرة شمس الملا ابنة المخرج بسام الملا متابعيها و جمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام صور من اخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة السورية .

 

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و ارتدت الملا ملابس البحر المكشوفة داخل احد المسابح   .

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