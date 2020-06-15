شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ..فرض حجر صحي على 10 احياء بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت بلدية بكين، الاثنين، فرض حجر صحي على 10 أحياء أخرى في العاصمة الصينية، على خلفية ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا. وكانت السلطات عزلت في وقت سابق 11 منطقة سكنيّة قريبة من سوق كبير من بكين، وشرع 24 مركزا في إجراء فحوص شملت عشرة آلاف شخص. وتتطلّع السلطات إلى إجراء فحوص لـ46 ألفا آخرين يسكنون أحياء محيطة بالسوق. وأعلن مسؤولو الصحّة تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا في البلاد، من بينها 36 حالة في بكين، مما يثير المخاوف من موجة وبائيّة ثانية، وفق ما نقلت “فرانس برس”. وإضافةً إلى حالات الإصابة الجديدة التي تم إحصاؤها في العاصمة، قالت لجنة الصحة الوطنيّة إن هناك ثلاث حالات مؤكدة في مقاطعة هوباي. ومن بين الإصابات المسجّلة اليوم الاثنين أيضاً، هناك عشر حالات وافدة من الخارج. وكانت الصين دخلت مرحلة التعافي من الوباء الذي ظهر نهاية العام الماضي في ووهان (وسط البلاد)، مستعينةً بإجراءات تتدرج من وضع كمامات واقية، إلى إقرار الإغلاق والعزل. لكنّ اكتشاف مجموعة جديدة من الإصابات المحلية في سوق لبيع المواد الغذائيّة بالجملة في العاصمة أثار قلقا واسعًا وعزز احتمال عودة فرض القيود الصارمة.

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