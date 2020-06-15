شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : مذيعة يمنية شهيرة توجه مناشدة لليمنيين بعد وفاة أخوالها الأربعة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المذيعة اليمنية الشهيرة ، مايا العبسي وفاة أخوالها الأربعة دفعة واحدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت العبسي في تغريدة على حسابها في تويتر: بعد وفاة خالتي وأخاها في نفس اليوم، توفيت أختهم واليوم يلحقهم أخاهم الرابع.

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وطالبت العبسي اليمنيين بالتزام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا قائلة أتوسل إليكم توقفوا عن الزيارات ،، احجروا انفسكم في منازلكم التزموا بإجراءات الوقاية وتعزيز المناعة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة في مناطق الحكومة الشرعية إلى 591 حالة بينها 136 حالة وفاة و 23 حالة تماثلت للشفاء، بينما مايزال الحوثيون يتكتمون عن ضحايا كورونا في مناطق سيطرتهم.

وتزايدت التحذيرات مؤخرا من تفشي الإصابات بفيروس كورونا في اليمن بشكل كبير في ظل تدني مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الفيروس وضعف الإمكانيات الصحية اللازمة في المستشفيات والمراكز الصحية.