شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تصدر توضيحاً هاماً بشأن موعد عودة الرحلات " الدولية " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت شركة الخطوط الجوية السعودية أن عودة تشغيل الرحلات الدولية ستتم بشكل تدريجي. وأكدت الشركة أن الإعلان عن عودة الرحلات الجوية سيتم عبر الموقع الرسمي للخطوط وقنواتها الرسمية بالتواصل الاجتماعي. وكانت الخطوط الجوية قد أعلنت ، أمس، جدول رحلاتها الداخلية، موضحة بتغريدة على حسابها في “تويتر” أن تشغيل الرحلات بين جدة وحائل سيبدأ انطلاقا من يوم الاثنين 15 يونيو 2020.

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